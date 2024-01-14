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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli oyuncunun ülke hassasiyetlerine aykırı davranışını kınadı - Son Dakika
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli oyuncunun ülke hassasiyetlerine aykırı davranışını kınadı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in, ülke hassasiyetlerine aykırı davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettiğini belirtti. Boztepe, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini ve gereğini yapacağını vurguladı.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli oyuncunun ülke hassasiyetlerine aykırı davranışını kınadı
14.01.2024 - 20:31,
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'in, ülke hassasiyetlerine aykırı davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettiğini belirtti.

Boztepe, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün oynadığımız Trabzonspor karşılaşmasında, Sagiv Jehezkel'in, Antalya'mın, Antalyaspor'umuzun ve ülkemizin hassasiyetlerine aykırı bir davranış içinde bulunduğunu üzüntü ve şaşkınlık ile takip ettim. Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Sonunda hangi büyük başarı gelecekse bile bu tür davranışlara benim başkan olduğum süre içinde müsaade etmeyeceğimi tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi asla tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, İsrailli oyuncunun ülke hassasiyetlerine aykırı davranışını kınadı - Son Dakika
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