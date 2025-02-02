Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Sipay Bodrum FK karşılaşması için öğle saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Trendyol Süper Lig'de dünkü Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
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