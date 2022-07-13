Antalyaspor, Burdur kampında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor, Burdur kampında çalışmalarını sürdürdü

13.07.2022 16:05
Antalyaspor, Burdur kampında çalışmalarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, kampın dokuzuncu gününde eğitsel oyunlar oynadı.

Futbolcuların sekiz farklı istasyonda yarıştığı oyunlarda birinciliği Admir Mehmedi ile Ömer Toprak ikilisi kazandı.

Akdeniz ekibi, yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği ilk etap kampını, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yarın saat 17.00'de oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Kırmızı-beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için 18 Temmuz'da Almanya'ya gidecek.

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Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti
Kaynak: AA

Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Burdur kampında çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

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