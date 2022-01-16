Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalya spor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlı ekip, iki grup halinde çalıştı. Dünkü Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'inde forma giyen futbolcular, spor salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla devam etti. Antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi. Dayanıklılık koşuları ile dar alan oyununda futbol sorumlusu Nuri Şahin de yer aldı.