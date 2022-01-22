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Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik - Son Dakika

Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

22.01.2022 10:33
Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

FT Antalyaspor, yarın oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

FT Antalyaspor, yarın oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'de art arda aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen FT Antalyaspor, yarın ağırlayacağı Gaziantep FK'yı yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor maçının ardından hemen kente dönen kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başlamıştı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Harun Alpsoy, Doğukan Nelik, Ufuk Akyol, Floranus katılmadı. Bu 4 futbolcu ile Rizespor karşısında kırmızı kart gören Fredy ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk takımdaki yerini alamayacak. - ANTALYA

Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik
Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik
Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik
Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik

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Gaziantep FK, Antalyaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Antalyaspor'da, Gaziantep FK karşısında 5 eksik - Son Dakika
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