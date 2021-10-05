Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine son verilmişti. Akdeniz ekibi sürpriz bir karara imza atarak Nuri Şahin'i teknik direktörlük görevine getirdi.
Konuyla ilgili Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey." ifadelerini kullandı" dedi.
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