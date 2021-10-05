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Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı - Son Dakika

Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı

05.10.2021 18:28
Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı, System.String[]

Ersun Yanal ile yolları ayıran Antalyaspor, takımın başına Nuri Şahin'i getirdi. Şu anda Akdeniz ekibinin kaptanlığını yapan deneyimli futbolcuyla 5 yıllık anlaşma sağlandığını açıklayan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim" ifadesini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine son verilmişti. Akdeniz ekibi sürpriz bir karara imza atarak Nuri Şahin'i teknik direktörlük görevine getirdi.

NURİ ŞAHİN KENDİ EKİBİNİ KURACAK

Konuyla ilgili Haber Global'e konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Nuri Şahin artık Antalyaspor'da futboldan sorumlu isim. Ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık. Futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum, onun tercihine bağlı bir şey." ifadelerini kullandı" dedi.

Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı

Ersun Yanal, Antalyaspor, Nuri Şahin, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı - Son Dakika
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