Antalyaspor'dan 2-1'lik Galibiyet

(ANKARA)-Süper Lig'in 30. haftasında Samsunspor'u konuk eden Antalyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor'u ağırladı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 45. dakikada Soner Dikmen ve 84. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi. Samsunspor'un tek golünü de 52. dakikada Zeki Yavru attı. Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 yenerek 3 puanı alan takım oldu.