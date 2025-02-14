Antalyaspor'dan Adana Demirspor'a Beraberlik - Son Dakika
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Antalyaspor'dan Adana Demirspor'a Beraberlik

Antalyaspor\'dan Adana Demirspor\'a Beraberlik

Yardımcı Antrenör Ünal, iyi futbol oynamalarına rağmen sonuçları değerlendirdi ve yorgunluk vurgusu yaptı.

14.02.2025 23:29
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Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesinden dolayı basın toplantınsa yardımcı antrenör Halil Cihan Ünal katıldı. Ünal yaptığı açıklamada, "Topun hızını daha fazla arttırabilirdik. Topu daha hızlı gezdirebilir, daha iyi pozisyonlar da yakalayabilirdik. Penaltıdan golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonları yakalamaya başladık. İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık. Antalyaspor 9 günde 3. maçını oynayan bir takım. Burada teknik ve taktiği bir kenara bırakıyorum. Bir de bu işin fiziksel boyutu var. Gerçekten takımlar yıpranıyor. Deplasmanlar, maçlar yorucu oluyor. Bunun da bir kenara koyulmasını istiyorum. Bu bizi gerçekten yıprattı" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Adana Demirspor'a Beraberlik - Son Dakika

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