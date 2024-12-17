Antalyaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul

Antalyaspor Kulübü yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için 7 Ocak 2025 Salı günü saat 16.00'nın belirlendiği bildirildi.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun bir hafta sonraya erteleneceği ve seçimlerin 14 Ocak 2025 Salı günü aynı yer, aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.
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