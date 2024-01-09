Süper Lig'de ertelenen 16'ncı hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

İkili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka olduğunu ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Çok zor hava şartları altında maçı oynadık. İki taraf da çok iyi bir oyun ortaya koyamadı. Tamamen ikili mücadeleye ve temaslı oyuna dönük bir müsabaka oldu. Bizim için en sevindirici tarafı 3 puan almaktı. İki haftadır maçları gol yemeden tamamladık. Bu bölümler bizim için çok sevindirici. Oyuncularımın ikinci yarıda gösterdikleri mücadele ve agresifliği de beni sevindirdi. Müsabaka oynayarak oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Ay sonuna kadar 5 maçımız var. Ağır bir tablo var önümüzde. Bu tablonun içinde oyun kalitesini, arttırmak ve devamında skora bunu yansıtmak kolay değil ama oyuncularım elinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Bugün de onu yaptılar kazanmak adına. Üç puanlık bir mutluluk var bugün bizim için. Bunu hemen unutup pazar günü oynayacağımız müsabakaya hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

IVO VIEIRA: KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ise kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bir maç oldu. Pozisyonlarımız da var ama sonuç olarak rakip duran toptan bir pozisyon buldu, değerlendirdi, gol attı ve 1 golle üç puanı aldı" dedi.