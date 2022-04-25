Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi - Son Dakika
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Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi

25.04.2022 22:56
Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 'Barış için futbol' kapsamında dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 'Barış için futbol' kapsamında dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Shakhtar Donetsk'in üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile 'Barış için futbol' temasıyla Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Kırmızı beyazlı ekipte futbol sorumlusu Nuri Şahin, pazar günü ligde oynanan maçta az süre alan ya da forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu 11'le sahaya çıktı.

Antalyaspor; Diogo, Bahadır Öztürk, Efe Can Gülerce, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Deni Milosevic, Ghacha, Fredy, Ndao, Fernando ve Luiz Adriano 11'i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Shakhtar Donetsk ise kalede Trubin, Matviyenko, Marlon, Rakitsky, Konoplia, Bondar, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk ve Solomon 11'i ile sahada yerini aldı. Kırmızı beyazlılarda Luiz Adriano ve Fernando Martins mücadelenin 7'nci dakikasında yerlerini Mustafa Erdilman ile Ege Birsel'e bıraktı. Mustafa Erdilman oyuna girdikten 30 saniye sonra ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ile takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 21'inci dakikasında Solomon, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta takımı adına beraberliği sağlayan golü attı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.Antalyaspor, mücadelenin ikinci yarısında bütün oyuncularını değiştirirken, 75'inci dakikada Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te Topalov Dmytro, ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşla köşeden ağları bularak takımını 2-1 öne geçirdi. Antalya'da oynanan hazırlık maçı Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.UKRAYNALI FUTBOLCULAR BAYRAKLA SAHAYA ÇIKTI

Mücadeleyi tribünden takip etmeye gelen Ukraynalı taraftarlar ellerinde Türkiye ve Ukrayna bayraklarıyla, 'Yaşasın Türkiye' tezahüratı yaptı. Shakhtar Donetsk takımının oyuncuları sırtlarına Ukrayna bayrağı asarak sahaya çıkarken, maç öncesi iki takımın oyuncuları birlikte poz vererek fotoğraf çektirdi.


Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi
Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi
Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi
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Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig, Shakhtar Donetsk, Antalyaspor, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi - Son Dakika


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