Antalyaspor Kulübü, 2022 FIFA Dünya Kupası tanıtımı için Katar'a davet edilen amigo Recep Güler'i tebrik etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Tebrikler 'Miloş'. Tribünlerimizin sevilen ismi Recep Güler (Miloş) 2022 Dünya Kupası tanıtımı için Katar'a gidiyor. Güler, farklı ülkelerin amigolarının yer aldığı organizasyonda Türkiye'nin tribün yüzü olacak."
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Dünya Kupası tanıtımına davet edilen amigo Recep Güler'i kutladı - Son Dakika