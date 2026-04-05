Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi

05.04.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bedirhan Özyurt orta sahada Van de Streek'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

63. dakikada Saric'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Van de Streek, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

75. dakikada Van de Streek'in sol kanattan yerden yaptığı ortada Doğukan'ın kayarak vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Safuri'nin pasında sol kanattan caza sahası içine giren Storm'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

84. dakikada Storm'nun ceza sahası dışından çektiği sert vuruşta kaleci Felipe oyun alanına çeldi. Anıl dönen topu uzaklaştırmaya çalışırken top Ballet'e çarptı ve ağlara gitti. 3-0

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 71), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen (Storm dk. 57), Abdülkadir Ömür (Doğukan Sinik dk. 57), Safuri, Saric, Ballet (Boli dk. 87), Van de Streek (Samet Karakoç dk. 87)

Yedekler: Kağan Arıcan, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş (Arda Yavuz dk. 87), Calegari (Abdou dk.78), Baran Ali Gezek, Raux Yao (Claro dk. 55), Radu, Torres (Manga dk. 87), Umut Bozok

Yedekler: Jankat Yılmaz, Umut Keseci, Ndoye, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Onguene

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Van de Streek (dk. 63), Storm (dk. 77), Ballet (dk. 84) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Bedirhan Özyurt (dk. 50) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Raux Yao, Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan, Claro, Umut Bozok (Eyüpspor), Giannetti, Erdoğan Yeşilyurt, Safuri, Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Antalyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor

07:59
Şanlıurfa’nın kurtuluşunun 106’ncı yılı coşkuyla kutlanacak
Şanlıurfa'nın kurtuluşunun 106'ncı yılı coşkuyla kutlanacak
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:17:22. #7.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.