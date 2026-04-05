Antalyaspor, Eyüpspor\'u 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, sahasında Eyüpspor 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Bedirhan Özyurt orta sahada Van de Streek'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
63. dakikada Saric'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Van de Streek, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
75. dakikada Van de Streek'in sol kanattan yerden yaptığı ortada Doğukan'ın kayarak vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
77. dakikada Safuri'nin pasında sol kanattan caza sahası içine giren Storm'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
84. dakikada Storm'nun ceza sahası dışından çektiği sert vuruşta kaleci Felipe oyun alanına çeldi. Anıl dönen topu uzaklaştırmaya çalışırken top Ballet'e çarptı ve ağlara gitti. 3-0
Stat: Corendon Airlines Park
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 71), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen (Storm dk. 57), Abdülkadir Ömür (Doğukan Sinik dk. 57), Safuri, Saric, Ballet (Boli dk. 87), Van de Streek (Samet Karakoç dk. 87)
Yedekler: Kağan Arıcan, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Eyüpspor: Felipe, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş (Arda Yavuz dk. 87), Calegari (Abdou dk.78), Baran Ali Gezek, Raux Yao (Claro dk. 55), Radu, Torres (Manga dk. 87), Umut Bozok
Yedekler: Jankat Yılmaz, Umut Keseci, Ndoye, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Onguene
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Van de Streek (dk. 63), Storm (dk. 77), Ballet (dk. 84) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Bedirhan Özyurt (dk. 50) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Raux Yao, Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan, Claro, Umut Bozok (Eyüpspor), Giannetti, Erdoğan Yeşilyurt, Safuri, Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Antalyaspor) - ANTALYA
