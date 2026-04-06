Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi

06.04.2026 11:07
Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı ve sıralamada yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yenen Hesap.com Antalyaspor, 5 hafta sonra hanesine üç puan yazdırdı.

Ligin 22. haftasında Samsunspor'u iç sahada 3-1 yendikten sonra oynadığı maçlarda kazanamayan Akdeniz temsilcisi, bu müsabakalarda Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0, Gaziantep FK'ye iç sahada 4-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe ile iç sahada 2-2, RAMS Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Antalyaspor, 14. sıradan girdiği 28. haftada dün sahasında ikas Eyüpspor'u konuk ettiği maçı 3-0 kazanarak 5 hafta sonra yeniden üç puanla tanıştı.

Puanını 28'e çıkaran Antalyaspor, 13. sıraya yükseldi.

Van de Streek, Storm ve Ballet'ten skora katkı

Eyüpspor maçında ağları sarsan Hollandalı oyuncu Sander Van de Streek bu sezon ligdeki beşinci, Belçikalı futbolcu Nikola Storm dördüncü, İsviçreli oyuncu Samuel Ballet üçüncü golüne ulaştı.

Sezon içinde sahasında dördüncü galibiyet sevincini yaşayan Hesap.com Antalyaspor, 29. haftada 10 Nisan Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

SON DAKİKA: Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 Yendi
