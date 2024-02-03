Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Cengiz Under'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Helton Leite topu güçlükle kornere çeldi.
87. dakika dakikada Van de Streek'in köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutu önce defansa çarptı ardından kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
88. dakikada sol kanattan gelen King'in rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite, gole izin vermedi.
90+5. dakikada Bonucci'nin pasında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Sam Larsson, Safuri (Assombalonga dk. 80), Saric (Erdal Rakip dk. 80), Bytyqi (Van de Streek dk. 84), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Karadeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Deni Milasovic, Ömer Toprak, Gomes Pereira, Emre Uzun
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 68), Szymanski (Bonucci dk. 88), Tadic (King dk. 68), Dzeko (Batshuayi dk. 83)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Oosterwolde, Miha Zajc, Muhammet İmre
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Cengiz Ünder (dk. 42), Batshuayi (dk. 90+5) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Kaluzinski (Antalyaspor) - ANTALYA
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
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Son Dakika › Spor › Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe: Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyeti - Son Dakika
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