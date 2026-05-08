Antalyaspor, Galatasaray ile Karşılaşıyor

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray ile mücadele edecek.
Ligde kalabilmek için puana ihtiyacı olan Antalyaspor'un sarı-kırmızılı takıma konuk olacağı müsabaka, RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 32 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlikle 29 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor.
Dış sahada son 10 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, son deplasman mücadelesinde Galatasaray karşısında puan arayacak.
Ligde son 4 haftada galibiyet elde edemeyen Hesap.com Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Veysel Sarı'nın Galatasaray müsabakası kadrosunda yer alıp almayacağı maç günü netlik kazanacak.
