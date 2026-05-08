Antalyaspor, Galatasaray ile Karşılaşıyor
Antalyaspor, Galatasaray ile Karşılaşıyor

08.05.2026 10:14
Antalyaspor, ligde kalmak için Galatasaray'a konuk olacak. Maç RAMS Park'ta saat 20.00'de.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray ile mücadele edecek.

Ligde kalabilmek için puana ihtiyacı olan Antalyaspor'un sarı-kırmızılı takıma konuk olacağı müsabaka, RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 32 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlikle 29 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor.

Dış sahada son 10 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, son deplasman mücadelesinde Galatasaray karşısında puan arayacak.

Ligde son 4 haftada galibiyet elde edemeyen Hesap.com Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Veysel Sarı'nın Galatasaray müsabakası kadrosunda yer alıp almayacağı maç günü netlik kazanacak.

Kaynak: AA

Futbol, Spor

