Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

19.05.2022 19:36
Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor'da sakatlığı süren Admir Mehmedi ile antrenman eksiği bulunan Harun Alpsoy, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Galatasaray, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:43:19. #1.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement