Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu
Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 78 Berkay Topdemir), Thalisson, Bünyamin Balcı (Dk. 82 Mert Yılmaz), Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Soner Dikmen (Dk. 78 Abdurrahim Dursun), Safuri, Gaich (Dk. 66 Samudio)???????
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk. 75 Ogün Özçiçek), Ndiaye, Mbakata, Kozlowski (Dk. 84 Lungoyi), Maxim, Okereke (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ndiaye, Dk. 39 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 53 Kaluzinski, Dk. 89 Safuri (Onvo Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçta Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı.
52. dakikada Furkan Soyalp'in pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
65. dakikada Maxim'in ceza sahasında topla buluşturduğu Halil Dervişoğlu'nun şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0 Sona Erdi - Son Dakika
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