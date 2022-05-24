Antalyaspor Gelibolu'da madalyaları topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor Gelibolu'da madalyaları topladı

24.05.2022 12:00
Antalyaspor Gelibolu'da madalyaları topladı

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı'nda düzenlenen Uluslararası Gelibolu Triatlonu,21-22 Mayıs tarihlerinde ulusal tarihin en önemli dönüm noktalarından Gelibolu'da gerçekleşti.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı'nda düzenlenen Uluslararası Gelibolu Triatlonu,21-22 Mayıs tarihlerinde ulusal tarihin en önemli dönüm noktalarından Gelibolu'da gerçekleşti.

Olimpik Duatlon ve Uzun Mesafe Triatlon olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen yarışlarda geçtiğimiz Mart ayında açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de ilk defa bisikletle geçişi yapılmış oldu. Triatletlerin sırasıyla kilometrelerce yüzdüğü, pedal çevirdiği ve koştuğu etaplar yoğun rüzgar ve boğaz akıntısının etkisi ile sporcuları oldukça zorladı.

Ulusal ve uluslararası çapta seçkin triatletlerin bir araya geldiği yarışlarda Antalyaspor triatlon takımı sporcularından Bahadır Tama, 2 bin 100 metre yüzme 105 kilometre bisiklet ve 23 kilometre koşudan oluşan Orta Mesafe kategorisinde kendi yaş grubunun birincisi olarak altın madalyaya uzanırken, genel klasmanda da ikinci gelerek gümüş madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan bir diğer kırmızı beyazlı triatlet Mehmet Zait Pişirici de zorlu yarışta bitiş çizgisini gördü.

Olimpik Duatlon olarak adlandırılan ve 10 kilometre koşu, 40 kilometre bisiklet ve ardından tekrar 5 kilometre koşu düzeninde uygulanan yarışa katılan Öztan Velipaşalar, genel klasman birinciliği elde etti ve hem genel klasman hem de kendi yaş grubunda 2 altın madalya birden kazanarak etkinliğin en çok ses getiren ismi oldu. Antalyaspor Triatlon Takımı 25-26 Haziran tarihlerinde 2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası ile sezona devam edecek. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti İşitme engellilerden olimpik madalyaların fark edilmemesine 'sessiz' sitem İşitme engellilerden olimpik madalyaların fark edilmemesine 'sessiz' sitem
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Gelibolu'da madalyaları topladı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 12:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor Gelibolu'da madalyaları topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement