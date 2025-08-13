Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
