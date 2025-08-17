Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Yendi

17.08.2025 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emre Belözoğlu, 1-0 kazandıkları maç sonrası takımın performansından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak oyunun genelinden tamamen memnun olmadığını belirtti.

Ankara'nın ve Eryaman Stadyumu'nun kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Antalyaspor'un iç saha ve deplasman performansları gece ve gündüz gibi farklıydı. Bugün biz kazandık. Oyunun belli bölümünde bence kazanmayı hak eden oyunu oynadık. Pozisyonlara da girdik, atabilirdik de. Gençlerbirliği de pozisyonuna girdi, atabilirdi. Yani ortada bir maç, bazen onlara geldi, bazen bize geldi ama kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil. Bugün biz 6 puanla ligin iki maçını kazanmış Antalyaspor olarak evimize giderken taraftarımıza bunu armağan edelim. Buraya gelmiş bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un çok yeni bir takım olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Bugün sahada yer alan oyuncularımızdan dört-beş tanesi 2-2,5 hafta önce aramıza katıldı. Sezon başı kampına yaklaşık 11-12 altyapı oyuncusuyla çıktık. Bu nedenle bizim için kolay bir sezon başlangıcı olmadı ama şükürler olsun iki maçta 6 puan topladık. Bu süreçte kervanı yolda düzmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Gücümüze göre iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her maça kazanma hedefiyle çıktığını dile getiren Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maçı kazanma planı yapıyorum ve bunu da oyuncularımla paylaşıyorum. Elbette her maçın senaryosu farklıdır ama benim için tek plan kazanmak üzerine kurulu. Bugün de ikinci maçımızı kazandık. İlk hafta içeride çok güçlü bir rakip olan Kasımpaşa'yı mağlup ettik, bugün de Gençlerbirliği karşısında kazandık. Oyunculuk dönemimde de, teknik adamlık dönemimde de her zaman kazanma odaklı oldum. Kazanırız ya da kazanamayız, bu ayrı bir konu ama ben her zaman sadece kazanmayı planlarım."

Genç oyunculara şans tanımaya çalıştığını da aktaran Belözoğlu, "Elimizde 16-17 yaş grubunda çok kaliteli isimler var. Onları zaman zaman A takımla antrenmana çıkarıyoruz. Geçen hafta Hasan Yakub'u oynattık, bu hafta Ali'ye şans verdik. Belki Ege'yi de oyuna alabilirdik. Bu oyuncuların doğru zamanda ve doğru yerde sahaya çıkmaları çok önemli. Ben de elimden geldiğince onlara şans vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Eski takımı MKE Ankaragücü ile ilgili gelen soruya da Belözoğlu, "Ankaragücü'nde görev yaptığım dönemde elimden gelen gayreti gösterdim. Küme düşmeleri beni gerçekten üzdü ama bu büyük camianın bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Benim için her zaman özel bir yerde kalacak. Futbolda bazen işler yolunda gitmez, hatalar olur. Ben de sorumluluklarımı her zaman üstlendim. Ankaragücü'nün daha iyi günler göreceğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Emre Belözoğlu, Antalyaspor, ankara, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Yer: Diyarbakır Eşi ölünce evinde sakladığı ’hazine’yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı Yer: Diyarbakır! Eşi ölünce evinde sakladığı 'hazine'yi ihbar etti, 8 kişi taşıyamadı
Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı Evinde ölü bulunan şahsın katili en yakını çıktı
Rusya’da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı Rusya'da fabrikada patlama: 11 ölü, 130 yaralı
Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe’yi UEFA’ya şikayet etti Aşırı sağcı Rum siyasetçi Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet etti
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi
Galatasaray’ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı Galatasaray'ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Süper Lig şampiyonluk iddiası
Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı Sinem Kobal kızgın kumlarda güneşin tadını çıkardı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 23:37:22. #7.11#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.