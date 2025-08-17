Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni Yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından Eryaman Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak oyunun genelinden tamamen memnun olmadığını belirtti.

Ankara'nın ve Eryaman Stadyumu'nun kendisi için değerli olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Antalyaspor'un iç saha ve deplasman performansları gece ve gündüz gibi farklıydı. Bugün biz kazandık. Oyunun belli bölümünde bence kazanmayı hak eden oyunu oynadık. Pozisyonlara da girdik, atabilirdik de. Gençlerbirliği de pozisyonuna girdi, atabilirdi. Yani ortada bir maç, bazen onlara geldi, bazen bize geldi ama kazanan taraf olmak önemli ve değerli. Bu ligde maç kazanmak hiç kolay değil. Bugün biz 6 puanla ligin iki maçını kazanmış Antalyaspor olarak evimize giderken taraftarımıza bunu armağan edelim. Buraya gelmiş bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un çok yeni bir takım olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Bugün sahada yer alan oyuncularımızdan dört-beş tanesi 2-2,5 hafta önce aramıza katıldı. Sezon başı kampına yaklaşık 11-12 altyapı oyuncusuyla çıktık. Bu nedenle bizim için kolay bir sezon başlangıcı olmadı ama şükürler olsun iki maçta 6 puan topladık. Bu süreçte kervanı yolda düzmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın performansından memnunum. Gücümüze göre iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her maça kazanma hedefiyle çıktığını dile getiren Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maçı kazanma planı yapıyorum ve bunu da oyuncularımla paylaşıyorum. Elbette her maçın senaryosu farklıdır ama benim için tek plan kazanmak üzerine kurulu. Bugün de ikinci maçımızı kazandık. İlk hafta içeride çok güçlü bir rakip olan Kasımpaşa'yı mağlup ettik, bugün de Gençlerbirliği karşısında kazandık. Oyunculuk dönemimde de, teknik adamlık dönemimde de her zaman kazanma odaklı oldum. Kazanırız ya da kazanamayız, bu ayrı bir konu ama ben her zaman sadece kazanmayı planlarım."

Genç oyunculara şans tanımaya çalıştığını da aktaran Belözoğlu, "Elimizde 16-17 yaş grubunda çok kaliteli isimler var. Onları zaman zaman A takımla antrenmana çıkarıyoruz. Geçen hafta Hasan Yakub'u oynattık, bu hafta Ali'ye şans verdik. Belki Ege'yi de oyuna alabilirdik. Bu oyuncuların doğru zamanda ve doğru yerde sahaya çıkmaları çok önemli. Ben de elimden geldiğince onlara şans vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Eski takımı MKE Ankaragücü ile ilgili gelen soruya da Belözoğlu, "Ankaragücü'nde görev yaptığım dönemde elimden gelen gayreti gösterdim. Küme düşmeleri beni gerçekten üzdü ama bu büyük camianın bunun da üstesinden geleceğine inanıyorum. Benim için her zaman özel bir yerde kalacak. Futbolda bazen işler yolunda gitmez, hatalar olur. Ben de sorumluluklarımı her zaman üstlendim. Ankaragücü'nün daha iyi günler göreceğine inanıyorum." yanıtını verdi.