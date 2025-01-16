Antalyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Corendon Airlines Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Takım, idmanda ısınma, pas, savunma ve hücum çalışması yaptı.
Antrenmanı kulüp başkanı Sinan Boztepe ve yöneticiler de izledi.
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