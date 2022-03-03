Antalyaspor, güvenli hizmet belgesi alacak - Son Dakika
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Antalyaspor, güvenli hizmet belgesi alacak

03.03.2022 15:32
Antalyaspor, güvenli hizmet belgesi alacak

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, Covid-19 pandemi kuralları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğüne Güvenli Hizmet Belgesi almak için başvurusunu yaptı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalya spor, Covid-19 pandemi kuralları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğüne Güvenli Hizmet Belgesi almak için başvurusunu yaptı. Bu belgeyi alan ilk spor kulübü olmak isteyen kırmızı beyazlılar, sportif faaliyetlerini sürdürürken teknik ekip, sporcular, çalışanlar ve taraftarlar için pandemi kuralları ve bulaşmayı önlemek için tüm kuralları titizlikle yerine getirdi.

Başvurular sonucunda FT Antalyaspor Kulübü'nde TSE Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü Personeli Yüksek Gıda Mühendisi Ahmet Eryurt tarafından tüm hizmet alanlarının ve oluşturulan sistemin uygunluğunun teyit edileceği 1 günlük bir denetim gerçekleştirildi. Antalyaspor A.Ş'nin pandemi kapsamında bütün tedbirleri aldığının, uyguladığının, bulaşmayı önlemek için gerekli tüm süreçleri kontrol ettiğinin ve güvenli hizmet kurallarını yerine getirdiğinin teyit edilmesi ile Antalyaspor A.Ş, bu belgeyi almaya hak kazanacak.

" Türkiye'de ilk ve tek"

Denetim ekibi çalışmalarını sürdürürken TSE Antalya Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş da Kulüp Başkanı Aziz Çetin'i makamında ziyaret etti. Çetin, her zaman önceliklerinin insan sağlığı olduğunun altını çizerken Demirtaş ise Güvenli Hizmet Belgesi konusunda Antalyaspor A.Ş'nin çok titiz bir çalışma yürüttüğüne şahit olduğunu belirtti. Ziyarette Aziz Çetin, Hasan Demirtaş'a Antalyaspor forması hediye etti. Hasan Demirtaş da Çetin'e, dünyada 1502 yılında bugünkü manada hazırlanan ilk standartları içeren Kanunname-i İhtisab-ı Bursa adlı bir kitabı ve Sultan II. Beyazıt Han Rölyefini hediye etti. Denetim raporu olumlu çıkarsa Antalyaspor A.Ş. Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk Türk spor kulübü olacak. - ANTALYA

Antalyaspor, güvenli hizmet belgesi alacak

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Akdeniz, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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