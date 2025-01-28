Antalyaspor, Hatayspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Antalyaspor, Hatayspor'a Hazırlanıyor

Antalyaspor, Hatayspor\'a Hazırlanıyor

Antalyaspor, Hatayspor maçı için antrenman yaparken sakat futbolcular katılamadı.

28.01.2025 12:17
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan idmana sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Milosevic, Emre Uzun ve Burak İngenç katılmadı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı, istasyon çalışması ile devam etti.

Futbolcular ardından iki gruba ayrılarak dar alanda pas çalıştı. Antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

Öte yandan Beşiktaş maçında güvenlik görevlilerince su matarası stada alınmadığı için üzüldüğü görüntüsü sosyal medyada paylaşılan 4 yaşındaki taraftar Yağmur Yıldırım ve babası Zülkif Yıldırım da kulübün davetlisi olarak antrenmanı izledi.

Forma hediye edilen minik taraftar, teknik direktör Emre Belözoğlu'yla da fotoğraf çektirdi.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor, Hatayspor'a Hazırlanıyor - Son Dakika

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