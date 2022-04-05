Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

05.04.2022 22:14
Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, sakatlıklarını atlatan Ufuk Akyol, Andrea Poli ve Harun Alpsoy, takımdan ayrı bireysel performans çalışmaları yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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