Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Kaynak: AA
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