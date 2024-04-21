Antalyaspor, Hatayspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, Hatayspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Massanga'nın ceza sahası dışından yerden sert şutunu kaleci Leite son anda kornere çeldi.
24. dakikada sol kanattan ceza sahası içine kullanılan taç atışında Strandberg'in yakın mesafeden vurulunu kaleci çeldi. Dönen topa altıpas içinde Maksimovic'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Dele-Bashiru'nun ceza sahası sol çaprazından içeriye pasında Rivas'ın şutunu kaleci Leite çeldi. Dönen topu takip eden Dele- Bashiru'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Abdulkadir Bitigen,Mustafa Savranlar, Gökhan Bilir
Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Sariç, Sam Larsson, Buksa
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztrk, Amar Gerxhaliu, Erdal Rakip,Ufuk Akyol, Milosevic, Mert Yılmaz, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilima, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Fernandes, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz, Ricas, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Cemali Sertel, Rui Pedro, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Doğukan Sinik, Dadashov, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Gol: Dele-Bashiru (dk. 26) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz (Hataysspor) - ANTALYA
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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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