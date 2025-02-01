Antalyaspor, Hatayspor'u 3-2 Yenerek Galip Geldi

Spor

(ANKARA)- Süper Lig'in 22. haftasında ev sahibi Onvo Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lgi'in 22. haftasında Onvo Antalyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Onvo Antalyaspor 22.dakikada Yusuf Erdoğan, Braian Samudio, 39. dakikada Sander van de Streek ve 86. dakikada Ramzi Safouri kaydetti. Atakaş Hatayspor'un golleri ise 30. dakikada Bilal Boutobba ve 64. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Karşılaşma sonucunda Onvo Antalyaspor kendi sahasında, Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.