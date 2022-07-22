Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi - Son Dakika
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Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi

22.07.2022 19:52
Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi

Hazırlıklarını Almanya'da sürdüren FT Antalyaspor, antrenman maçında Twente'yi 3-1 mağlup etti.

Hazırlıklarını Almanya'da sürdüren FT Antalyaspor, antrenman maçında Twente'yi 3-1 mağlup etti.

İkinci etap kamp çalışmalarını, Almanya'da devam eden Antalyaspor, Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Twente ile antrenman maçı yaptı. Kırmızı-beyazlılar 30'ar dakikadan 2 devre halinde oynanan maçı 3-1 kazandı. Hollanda'nın Hengelo kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Antalyaspor ikinci yarıda Haji Wright, Sam Larsson ve Gökdeniz Bayrakdar'ın golleri ile sonuca gitti ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, maçın ikinci yarısında kamp kadrosunda bulunan genç futbolculardan Ege Bilsel, Mevlut Emir Gürlek ve Alperen Yılmaz'a da şans kırmızı beyazlı ekip yarın Bochum ile de bir hazırlık maçı yapacak. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Hollanda, Almanya, Twente, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor, hazırlık maçında Twente'yi 3-1 yendi - Son Dakika
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