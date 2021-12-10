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Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor - Son Dakika

Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

10.12.2021 10:48
Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek.

FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Akdeniz ekibi, hem Trabzonspor'un yenilmezlik serisini, hem de 5 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de 15 hafta sonunda 18 puanla 15'inci sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar ile bordo mavililer toplamda 71, Süper Lig'de ise 51'inci kez birbirlerine rakip olacak. Kırmızı beyazlılar, bugün futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacakları antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak. Akdeniz ekibinde zorlu maç öncesi 5 oyuncu sakatlıklarından, 1 oyuncu da kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.ANTALYA'DA GALİBİYETLERDE TRABZONSPOR ÜSTÜNAntalyaspor ile Trabzonspor, bugüne kadar 70 kez karşı karşıya geldi. Karadeniz temsilcisiyle Antalyaspor, Misli.com 2. Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 7, 1 hazırlık maçı ve 50 kez de Süper Lig olmak üzere 70 kez karşılaştı. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 70 maçta 13 galibiyet, 16 beraberlik ve 41 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 37 maçta, kırmızı beyazlı takım 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de ise 50 kez karşılaştı. 50 mücadele sonunda Antalyaspor 8 galibiyet, 12 beraberlik, 30 da yenilgi aldı.EN FAZLA ALINAN SKOR 1-0Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda en çok 1-0'lık skor alındı. İki takım 15 kez 1-0'lık skorla sahadan ayrıldı. 9 kez 2-1, 7'şer kez 2-0 ve 3-0'lık sonuçlarla sahadan ayrılan iki takım, 6'şar kez de 0-0 ve 1-1'lik sonuç elde etti. 5 maçta 3-2'lik sonuç elde eden Fraport TAV Antalyaspor ve bordo mavililer, 4 kez ise 3-1'lik sonuçlarla sahadan ayrıldı. Antalyaspor ve Trabzonspor 3'er kez 2-2 ve 4-1'lik skorların yanı sıra 1'er kez de 3-3, 4-0, 4-2, 5-1 ve 7-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı.ANTALYASPOR 64, TRABZONSPOR 124 GOL ATTIİki takım arasında 1968-1969 sezonundan bu yana oynanan maçlarda atılan gollerde bordo mavililerin ezici üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibiyle Antalyaspor arasında oynanan mücadelelerde taraftar 188 gole tanıklık etti. 188 golün 124'ünü Trabzonspor atarken, Antalyaspor ise 64 golle rakibine karşılık verdi.EN SON 5 YIL ÖNCE GALİP GELDİFraport TAV Antalyaspor, rakibini en son 2016-2017 sezonunda deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Sonrasında oynanan mücadelelerde galibiyeti bulunmayan kırmızı beyazlılar, oynanan 9 maçta 6 yenilgi, 3 beraberlik elde etti. Kırmızı beyazlılar lig lideri olan ve uzun bir yenilmezlik serisi elde eden Trabzonspor'a karşı hem seriyi hem de 5 yıl sonra galip gelmeyi hedefliyor.5 SAKAT, 1 CEZALI, 4 OYUNCU SINIRDA'

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Trabzonspor maçı öncesi Ufuk Akyol, Enzo Crivelli, Haji Wright, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy sakatlıklarından dolayı, Amilton ise sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlı takımda Poli, Boffin, Güray Vural ve Fredy, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynananacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.


- Antalya
Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor
Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Antalyaspor hem liderin serisini, hem de 5 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor - Son Dakika
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