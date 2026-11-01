Antalyaspor, Iğdır FK ile deplasmanda Costa'nın golüyle 1-1 berabere kaldı

Antalyaspor, Iğdır FK ile deplasmanda Costa'nın golüyle 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 66. dakikada Leon Çalışkan'ın golüyle öne geçen Iğdır FK'nın üstünlüğüne Antalyaspor, 68. dakikada Costa ile yanıt verdi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül, Kouagba, Alim Öztürk, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Leon Çalışkan (Dk. 68 Hotic), Afena-Gyan (Dk. 88 Efe Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 79 Camara), Arda Çolak (Dk. 88 Özder Özcan)
Antalyaspor: Pseftis, Samet Karakoç, Nzaba (Dk. 70 Güray Vural), Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Van de Streek, Soner Dikmen (Dk. 61 Costa), Pedrinho, Ceesay (Dk. 70 Hasan Yakub İlçin), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmet Sağat (Dk. 46 Mevlüt Şimşek)
Goller: Dk. 66 Leon Çalışkan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 68 Costa (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Serkan Asan, Dk. 76 Gökcan Kaya (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Bünyamin Balcı (Antalyaspor)
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Antalyaspor, 1-1 berabere kaldı.
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