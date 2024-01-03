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Antalyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'de Karşılaşacak - Son Dakika
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Antalyaspor ile Alanyaspor Süper Lig'de Karşılaşacak

Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda Antalyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek, Alanyaspor ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Antalyaspor ile Alanyaspor Süper Lig\'de Karşılaşacak
03.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:54
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Antalya'nın futbol takımları Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü karşılaşacakları derbide 21'inci kez birbirlerine rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'de 8. sırada bulunan Bitexen Antalyaspor ile 13. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, 5 Ocak Cuma günü bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşatacak.

Corendon Airlines Park Antalya'da oynanacak derbi öncesi Antalya ekipleri; birbirlerine karşı Süper Lig, 1. Lig ve kupada geride kalan 20 müsabakada, 9'ar galibiyet ile 2 beraberlik aldı.

İki takım Süper Lig'de ise 14 kez karşılaştı. Antalyaspor'un bu kulvarda rakibine karşı 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan bir karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Alanyaspor, 20 karşılaşmada rakibinin 28 golüne, 39 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Akdeniz ekiplerinin en son lig randevusundan ise Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Geçen sezon 14 Nisan 2023'de oynanan mücadele, Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Ligde evinde bu sezon oynadığı karşılaşmalarda sadece Galatasaray'a yenilen Antalyaspor, sahasındaki son 5 maçtır elde ettiği yenilmezlik unvanını derbide de korumak istiyor.

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanmayı başaran Alanyaspor ise Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılıp, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkacak. Yalçın, 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı Alanyaspor'u yenerek ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Evren: "Antalya derbisini kazanmak istiyoruz"

Bitexen Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, şehrin iki takımının dostluk içerisinde bir kez daha karşı karşıya geleceğini söyledi.

Kentte Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmaların daha heyecanlı geçtiğini ifade eden Evren, "Antalya derbisini kazanmak istiyoruz. Kent derbileri her zaman farklı olur. Antalya'da da derbi heyecanı yaşanıyor. Alanyaspor'u yenerek evimizdeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Sahada dostça, futbol adına güzel şeyler konuşacağımız bir maç olacağına inanıyorum." dedi.

Takıma ve teknik heyete güvendiklerini anlatan Evren, "Kaliteli bir kadroya sahibiz. Futbolcularımız da çok karakterli. Her şeylerini vererek sahada mücadele ediyorlar. Bu maçta son dakikaya kadar sahada galibiyet için ellerinden geleni yapacaklar. Taraftarımızın da desteği ile sahadan 3 puanla ayrılıp, üst sıralara tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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