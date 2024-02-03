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Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk 15 dakika golsüz geçildi - Son Dakika
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Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk 15 dakika golsüz geçildi

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk 15 dakika golsüz geçildi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

03.02.2024 19:20
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk 15 dakika golsüz geçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta ilk 15 dakika golsüz geçildi - Son Dakika
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