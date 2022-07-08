Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor - Son Dakika
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Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor

08.07.2022 18:56
Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor

Alman devi Borussia Dortmund, Süper Lig ekibi Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Dortmund'un sosyal medya hesabından "Nuri Şahin ziyarete geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada, mücadelenin 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacağı kaydedildi. Şahin de bu açıklamaya sosyal medya hesabından "Eve dönmek için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

EVE DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Alman kulübünün sosyal medya hesabından "Nuri Şahin ziyarete geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.00'de Brackel'deki antrenman sahasında eski futbolcuları Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile hazırlık maçı oynanacağı kaydedildi. Nuri Şahin de bu açıklamaya sosyal medya hesabından "Eve dönmek için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak: Nuri Şahin ziyarete geliyor
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Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak

Borussia Dortmund, Antalyaspor, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor - Son Dakika
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