 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta berabere kaldı. - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Antalyaspor, Kasımpaşa\'yı ağırladığı maçta berabere kaldı.
20.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:57
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Jehezkel'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin vuruşu dışarı çıktı.

16. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Asombalonga'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

20. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza yayına gelen topta Gökhan Gül'ün vuruşu yandan auta gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan

Antalyaspor: Ataberk, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Assombalonga

Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Larsson, Ufuk Akyol, Milosevic, Van de Streek, Mustafa Erdilman, Naldo, Ege Bilsel

Teknik Sorumlu: Joao Tralhao

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Ngoy, Adna Aktaş, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Gomis

Teknik Sorumlu: Ekrem Örenç

Sarı kartlar: Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Güray Vural, Antalyaspor, Kasımpaşa, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta berabere kaldı. - Son Dakika


20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Son Dakika
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 21:12:57. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta berabere kaldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement