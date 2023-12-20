Antalyaspor, Kasımpaşa\'yı ağırladığı maçta berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Jehezkel'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bytyqi'nin vuruşu dışarı çıktı.
16. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Asombalonga'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.
20. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza yayına gelen topta Gökhan Gül'ün vuruşu yandan auta gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Selahattin Altay, Murat Altan
Antalyaspor: Ataberk, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Saric, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Assombalonga
Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Larsson, Ufuk Akyol, Milosevic, Van de Streek, Mustafa Erdilman, Naldo, Ege Bilsel
Teknik Sorumlu: Joao Tralhao
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omeruo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Fall, da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Ngoy, Adna Aktaş, Saddiki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Utku Aydın, Gomis
Teknik Sorumlu: Ekrem Örenç
Sarı kartlar: Assombalonga, Güray Vural (Antalyaspor), Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa) - ANTALYA
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