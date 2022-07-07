Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv'e kaybetti - Son Dakika
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Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv'e kaybetti

07.07.2022 20:14
Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv'e kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenildi.

Kamp çalışmalarına 4 Temmuz'dan bu yana Burdur'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv ile karşılaştı. Burdur MAKÜ Stadyumu'nda oynanan maça Akdeniz ekibi Antalyaspor, Alperen, Floranus, Mert, Doğukan Nelik, Hakan, Gökdeniz, Amar, Ufuk, Alperen Yılmaz, Ege ve Mustafa'dan oluşan 11 ile başladı. Karşılaşmada karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında Ataberk, Osman, Burak, Demirhan, Emir ve Emre'nin de forma giydiği mücadele de konuk takım son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Genç ağırlıklı oyuncularla mücadele eden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.Akdeniz ekibi Burdur'daki ikinci hazırlık maçında 10 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.


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Kaynak: DHA

Metalist Kharkiv, Antalyaspor, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv'e kaybetti - Son Dakika

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