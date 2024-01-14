 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalyaspor, İsrailli oyuncuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, İsrailli oyuncuyu kadro dışı bıraktı

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı. Kulüp yönetimi, ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Jehezkel'in kadro dışı bırakılmasına karar verdiğini açıkladı.

Antalyaspor, İsrailli oyuncuyu kadro dışı bıraktı
14.01.2024 - 19:53,
Abone Ol

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, İsrailli oyuncuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika


19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi

Son Dakika
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43 Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 21:01:27. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, İsrailli oyuncuyu kadro dışı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement