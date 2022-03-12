Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti - Son Dakika
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Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti

12.03.2022 17:47
Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemedi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul'a gidemedi. Kırmızı beyazlı ekipte yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ertelenmesi talebinde bulundu.

Fraort TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşyacak. Karşılaşmadan 1 gün önce İstanbul'a gitmesi gereken Fraport TAV Antalyaspor'un planlanan uçak yolculuğu İstanbul'daki olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşların iptal olması nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kırmızı beyazlılar günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman yaparak geçirdi.

Fraport TAV Antalyaspor yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesi için talepte bulundu.

Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti
Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, İstanbul'a gidemeyince TFF'den maçın ertelenmesini talep etti - Son Dakika


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