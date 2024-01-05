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Antalyaspor, İsveçli stoper Christopher McVey'i transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Antalyaspor, İsveçli stoper Christopher McVey'i transfer etmek istiyor

Antalyaspor yönetimi, ABD Futbol Ligi takımlarından Inter Miami'de forma giyen İsveçli stoper Christopher McVey'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 26 yaşındaki stoper, kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesiyle Antalyaspor'un teklifine sıcak bakıyor. ABD Futbol Ligi'nde bu sezon 23 maçta forma giyen McVey, savunmanın farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Antalyaspor, İsveçli stoper Christopher McVey\'i transfer etmek istiyor
05.01.2024 - 12:05,
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Antalyaspor, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli stoper ile görüşüyor

İSTANBUL,

Antalyaspor yönetimi, ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin takım arkadaşı İsveçli stoper Christopher McVey'i kadrosuna katmak istiyor. 26 yaşındaki 1.92'lik stoperin kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi de Kırmızı-beyazlı yönetimin transfer görüşmelerinde elini güçlendiriyor.

Antalyaspor'da göreve geldikten sonra savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takım arkadaşı Christopher McVey'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli stoperin de Antalyaspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Stoper mevkisi dışında savunmanın sağ bek, sol bek ve sağ stoper bölgelerinde de görev yapabilen Christopher McVey'in, Süper Lig'den Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Pendikspor'un da transfer listesinde olduğu ifade edildi.

ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan İsveçli stoper, bu sezon 23 maçta forma giydi.

Kaynak: DHA
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