Antalyaspor kadrosunu Yunan file bekçisi Fotis Pseftis ile güçlendirdi
Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, 23 yaşındaki Yunan kaleci Fotis Pseftis'i transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla genç file bekçisiyle anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, Yunan kaleci Fotis Pseftis'i kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor kadrosunu Yunan file bekçisi Fotis Pseftis ile güçlendirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?