Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

10.05.2022 17:16
Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer grup ise sahada futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde koşu çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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