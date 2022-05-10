Antalyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer grup ise sahada futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde koşu çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.