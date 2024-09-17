Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

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Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 22 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

Sahadaki idmana 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.