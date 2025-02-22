Antalyaspor, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

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(ANKARA)- Süper Lig'in 25.haftasında Antalyaspor ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çaldığı maç Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Antalyaspor 10. dakikada Soner Dikmen ve 42. dakikada Braian Samudio'nun attığı golle Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçti. Kasımpaşa'nın tek golü 90 artı 5. dakikada penaltıdan Haris Hajradnoviç'ten geldi. Bu gol aynı zamanda skoru da belirledi ve Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.