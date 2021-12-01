Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idman, iki grup halinde gerçekleştirildi.

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