Antalyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Antalyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Kocaelispor ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı ve hazırlıkları sürdürüyor.

05.01.2025 21:17
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Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün ikas Eyüpspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.

Akdeniz ekibi, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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