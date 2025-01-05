Antalyaspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 7 Ocak Salı günü Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dün ikas Eyüpspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.
Akdeniz ekibi, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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