Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki idmanda maçın taktiğini çalıştı.
Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 20.00'de başlayacak Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasını, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Konyaspor'a Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?