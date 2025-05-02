Antalyaspor, Konyaspor\'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sol kanattan ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme yerden içeri pasında altıpas çizgisinde Prip'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada soldan içeri kat eden Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Abdullah kurtardı, seken topu defans kornere gönderdi.

62. dakikada Sam Larsson ceza sahasına ortasında topla buluşan Safuri'yi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Mehmet Salih Mazlum

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 46), Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Petrusenko dk. 89), Kaluzinski, Van de Streek, Safuri (Gerxhaliu dk. 90+4), Samudio (Djenepo dk. 89), Larsson (Soner Dikmen dk. 82)

Yedekler: Doğukan Özkan, Bahadır Öztürk, Emrecan Uzunhan, Milosevic, Taha Osman Özmert

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Konyaspor: Slowik, Ndao, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Melih Bostan dk. 80), Prip (Oğulcan Ülgün dk. 70), Pedrinho (Bjorlo dk. 70), Melih İbrahimoğlu, Yusuf Erdoğan (Hamidou Keyta dk. 88), Kramer (Umut Nayir dk. 70)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Calusic, Abdurrahman Üresin, Boranijasevic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Safuri (dk. 62) (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Melih İbrahimoğlu (dk. 86) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Safuri, Veysel Sarı, Samudio, Thalisson (Antalyaspor) - ANTALYA