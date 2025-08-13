Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Arjantinli stoper Lautaro Giannetti'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İtalya'nın Udinese Calcio takımından Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor, Lautaro Giannetti'yi Transfer Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?