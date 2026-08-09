Antalyaspor Mardin Maçına Hazırlanıyor
Antalyaspor, Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı ve antrenman yaptı.
Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Mardin 1969 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kırmızı-beyazlılar, 16 Ağustos Pazar günü Mardin deplasmanında yapacağı müsabaka için teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz ekibinde, dünkü Keçtaş Ankara Keçiörengücü maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular sahada çalıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Antalyaspor Mardin Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?