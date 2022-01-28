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Son dakika spor: Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti - Son Dakika

Son dakika spor: Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti

28.01.2022 15:44

Son dakika spor haberine göre - Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti FT Antalyaspor, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından N'dao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

- Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti

ANTALYA - FT Antalyaspor, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından N'dao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

FT Antalyaspor kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Admir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins'i kadrosuna katan Akdeniz ekibi, Alassane N'dao'yu da transfer etti. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından Alassane N'dao'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu N'dao bu sezon 13 kez çıktığı lig maçlarında 1 gol, 1 asist üretti. N'dao kırmızı-beyazlı takımda 28 numaralı formayı giyecek.

"Geldim, gördüm, hazırım"

Kırmızı beyazlılar transferi paylaştığı bir video ile açıkladı. Videoda N'dao, 'Geldim, geldim Antalyaspor'dayım. Evet çok güzel, burada insanlar çok cana yakın. Bizi başarıya götürecek şeyde bu. Sevinçlerimizi büyütmek için benim de böyle güçlü bir aileye ihtiyacım vardı. İhtiyacım olan tüm güzel hisler burada var. Ben N'dao, geldim, gördüm, hazırım" dedi.

Son dakika spor: Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti
Son dakika spor: Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti
Son dakika spor: Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti

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Fatih Karagümrük, Suudi Arabistan, Antalyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Antalyaspor, N'dao'yu transfer etti - Son Dakika Spor


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